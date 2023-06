Dreamleague Foto: Hendrik Schmidt/dpa-Zentralbild/ZB up-down up-down Dota 2 9Pandas gewinnt Dreamleague-Gruppenphase, aus für Liquid Von dpa | 14.06.2023, 22:06 Uhr

Mit einem 2:0-Sieg gegen beastcoast hat 9Pandas die Tabellenspitze in Gruppe B der Dota 2 Dreamleague gesichert. Mit insgesamt vier Siegen geht das serbische Team in einer remis-reichen Gruppenphase Gestärkt in den nächsten Turnierabschnitt über.