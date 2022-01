Lintorf. Die Volleyballerinnen des SC Spelle-Venhaus sind mit einer Niederlage beim VfL Lintorf in die Rückrunde der Regionalliga gestartet. Die Partie des SV Union Lohne wurde kurzfristig abgesagt.

Gleich zu Beginn des Spiels zeigte sich auf Speller Seite, dass nach der Pause noch nicht alle Stellschrauben justiert waren. Mit angezogener Handbremse versuchte das Team von Trainer Stefan Jäger eher Fehler zu vermeiden, die sich dann jedoch immer wieder einschlichen. Somit wurde kaum Druck aufgebaut. Lintorf gewann den ersten Durchgang schließlich mit 25:18.

Satz zwei hart umkämpft

Anschließend kamen die Spellerinnen aber zurück - und wie. Der zweite Satz entwickelte sich zu einem hochdramatischen Krimi, den die Gäste aus dem Emsland nach einem Kraftakt mit 30:28 für sich entschieden. Vor allem Libera Luisa Jürgensmeier und Zuspielerin Katharina Gröne, die nach dem Spiel zur MVP auf Speller Seite gewählt wurde, fischten sensationell die Bälle aus dem eigenen Feld und ließen hierüber das gesamte Team an eine Kehrtwende glauben. Selbst ein zwischenzeitlicher Sieben-Punkte-Vorsprung der Lintorferinnen konnte egalisiert werden.

"Nicht nur ich habe nach dem zweiten Satz gedacht, dass wir das Spiel nun drehen können", so Jäger. "Was wir da an Kampfgeist und Siegeswillen präsentiert haben, war bärenstark. Viele Situationen haben wir nicht unbedingt spielerisch gelöst, aber wir haben den Kampf angenommen. Das war eine tolle Teamleistung aller. Leider ist der Knoten dann nicht so geplatzt, dass wir die Folgesätze auch haben erfolgreich gestalten können." So schlichen sich in den Durchgängen drei und vier erneut immer wieder Fehler ein, die die Gastgeberinnen gnadenlos nutzten. Vor allem Diagonalangreiferin Anne-Christin Maaß machte auf Seiten des VfL im Aufschlag viel Druck und überzeugte auch im Angriffs- und Blockspiel, so dass sie nach dem Spiel die goldene MVP-Medaille erhielt.

Block und Durchsetzungskraft trainieren

"Mir hat das Auftreten meiner Mannschaft schon deutlich besser gefallen, als noch gegen Wietmarschen. Wir haben als Team gekämpft und uns voll reingehängt", resümierte Jäger nach dem Spiel. "Nun haben wir zwei Wochen Zeit, vor allem in den Bereichen Block und Durchsetzungskraft zu arbeiten. Dann stehen vier entscheidende Spiele in Folge an, sofern alles stattfinden kann." Auf Grund des mittlerweile sehr schmalen Kaders gestalte sich eine Spielvorbereitung im Training nicht immer ganz leicht, um auf Regionalliganiveau zu üben. "Aber wir sind ein tolles Team und werden noch enger zusammenrücken. Dann kriegen wir das gut hin."

Das Heimspiel des SV Union Lohne gegen Tuspo Weende wurde am späten Freitagabend wegen eines positiven Corona-Falls abgesagt.