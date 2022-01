Felix Berling in der Schwimmhalle der University.

Josh Davis

Oklahoma City/Meppen. Stipendium in den USA und Training bei einem Olympiasieger: Der Meppener Schwimmer Felix Berling ist nach dem Abitur am Windthorst Gymnasium an die Oklahoma Christian University gegangen. Für die Schwimmausbildung in Deutschland hat er viel Kritik übrig.

Der 19-jährige Topsprinter studiert "Natural Science" und springt für die "Eagles", der 1950 von den "Churches of Christ" gegründeten Uni, ins Wasser. In der Division II der „Rocky Mountain Conference“ der National Collegiate Athletic Assoc