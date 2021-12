Traum erfüllt; Der Emsbürener Arne Möller hat sich für die World Games 2022 in Emsbüren qualifiziert.

Steph Dittschar

Emsbüren. Für Rettungsschwimmer Arne Möller aus Emsbüren hat sich ein großer Traum erfüllt. Er startet bei den World Games 2022 in den USA.

Qualifiziert hat sich der 21-jährige Sportsoldat mit seiner starken Zeit in der Disziplin 200 m Super Lifesaver im Vorlauf bei den Europameisterschaften im September in Spanien und etwas überraschend auch noch in der Disziplin 200