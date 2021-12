Zusammenarbeit beim SV Meppen II in der nächsten Saison besiegelt (v.l.): Tobias Bartels, Oliver Holthaus, Thomas Kemper und Stephan Hormann.

Uli Mentrup

Meppen . Das Ziel der U23 des SV Meppen ist klar: Sie will in die Landesliga aufsteigen. Trainer Tobias Bartels blickt schon zur nächsten Saison und lobt die Zusammenarbeit mit Drittliga-Coach Rico Schmitt.

Bartels plant mit Co-Trainer Stephan Hormann sowie Co- und Torwarttrainer Thomas Kemper zweigleisig. Also an einer Mannschaft, die in der Bezirksliga oben mitspielen, aber auch in der Landesliga bestehen kann. Aktuell führen die Meppe