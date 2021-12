HSG-Rückraumspieler Daniel Fontaine beim Wurf.

Picturepower/Scholz

Lingen. Keine dritte Heimniederlage in Folge: Die Handballer von Zweitligist HSG Nordhorn-Lingen haben den Dessau-Rosslauer HV 06 mit 29:26 (13:12) bezwungen.

Weiterhin nicht aus dem Vollen schöpfen konnte die HSG am Sonntag in der vorletzten Heimpartie des Jahres. Coronabedingt fehlten wie am vergangenen Dienstag bei der DHB-Pokalniederlage in Gummersbach Torwart Björn Buhrmester, Kapitän Alex T