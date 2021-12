Daniel Kubes (Mitte) gab sich selbstkritisch.

Picturepower/Scholz

Elsenfeld. Gemeinsam mit dem VfL Gummersbach diktierte der TV Großwallstadt in den Achtzigerjahren das Geschehen in der Handball-Bundesliga. Am Samstag empfangen die Unterfranken die HSG Nordhorn-Lingen in der 2. Liga. Anwurf ist um 19.30 Uhr.

Tief saß am vergangenen Sonntag bei der HSG der Stachel nach der 26:27-Niederlage gegen den ThSV Eisenach. In letzter Sekunde kassierte das Team von Trainer Daniel Kubes noch einen Treffer. Von Platz zwei ging es auf fünf runter. Der TV Hüt