Darf er wieder ran? Gegen Celle stand Timo Nichau (in Schwarz) in der Startelf.

Picturepower

Spelle. Ohne großen Druck kann Fußball-Oberligist SC Spelle-Venhaus beim letzten Spiel des Jahres am Samstag (13 Uhr) beim TB Uphusen aufspielen. Trainer Hanjo Vocks hat dennoch Erwartungen an die Partie.

"Ich will einfach die Spielfreude wieder sehen. Das haben wir zuletzt gegen Celle ja auch gezeigt. Und die Ausgangslage ist die gleiche. Es geht um nichts mehr. Wir können die Punkte nicht mit in die Aufstiegsrunde nehmen, da Uphusen an der