Fußball: Vorzeitige Winterpause in der Landesliga und Bezirksliga

Der Ball ruht.

Dieter Kremer

Meppen. Eigentlich sollte am kommenden Wochenende in der Landes- und Bezirksliga noch Fußball gespielt werden. Doch wegen der derzeitigen Corona-Situationen finden die Partien nicht mehr statt.

"In Absprache mit den Spielinstanzen des Bezirks gehen wir ab sofort in die vorgezogene Winterpause", teilte Dieter Ohls, Vorsitzender des Fußballbezirks Weser-Ems, am Dienstagabend den Vereinen mit. "Alle Spiele auf Bezirksebene werden aus