Die unteren Spielklassen stellen zunächst bis Dezember den Spielbetrieb ein.

Meppen. Corona stoppt die Volleyballerinnen und Volleyballer im Emsland. Aufgrund der steigenden Infektionszahlen stellen die unteren Klassen zunächst bis Jahresende ihren Spielbetrieb ein.

Mit sofortiger Wirkung wird von der Kreisklasse bis zur Bezirksliga und in sämtlichen Jugendspielklassen (U12 - U18) nicht mehr gespielt. Das teilte Martin Altenschulte, Spielwart in der Volleyballregion Emsland, am Dienstagmorgen mit. Die