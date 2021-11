Heimspieltausch: HSG Nordhorn-Lingen wieder in der Emslandarena

Wie am vergangenen Samstag gegen Gummersbach wird in der Emslandarena gespielt.

Lars Schröer

Lingen. Das Heimspiel von Handball-Zweitligist HSG Nordhorn-Lingen gegen ThSV Eisenach (5. Dezember, 17 Uhr) findet nicht wie geplant im Nordhorner Euregium statt, sondern in der Lingener Emslandarena.

Das teilte die HSG am Montagmittag mit. Somit sind für das Spiel am Sonntag nur die Dauerkarten für Lingen gültig. Zuschauer, die Einzelkarten für den 5. Dezember im Euregium gekauft haben, bitte der Verein, sich kurzfristig in der Geschäft