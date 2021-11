Landesliga: Sparta Werlte will Chance auf Meisterrunde wahren

Bei Sparta Werlte kommt es wieder auf den schnellen Dominik Brinker (in Gelb) an.

Lars Schröer

Werlte. Fällt schon eine Vorentscheidung in den beiden Staffeln der Landesliga? Während Biene endlich den letzten Schritt in Richtung Meisterrunde gehen will, muss Sparta Werlte im letzten Heimspiel gewinnen. Union Lohne erwartet Falke Steinfeld.

Sparta Werlte - TuRa Westhrhauderfehn (So., 14 Uhr): Die Werlter machen es spannend: Nach 17 Punkten aus 13 Spielen und dem damit einhergehenden fünften Rang hat die Mannschaft von Trainer Steffen Bury noch gute Chancen auf die Meisterrunde