Norddeutsche Meisterschaft in Papenburg: Größtes Zugpferd muss passen

Der Daumen geht runter für Dominik Pahl. An den Norddeutschen Meisterschaften darf er nicht teilnehmen.

International Powerlifting Federation (IPF)

Papenburg. Nach der Kraftdreikampf-WM in Norwegen sollten die Norddeutschen Meisterschaften in eigener Halle sein nächstes Highlight werden. Doch Dominik Pahl darf bei den Titelkämpfen in Papenburg nicht antreten.

Am kommenden Samstag (27. November) finden die Norddeutschen Meisterschaften in der Papenburger Turnhalle an der Kleiststraße statt. Um 11 Uhr beginnt die Veranstaltung. Gegen 17 Uhr sollen die Wettkämpfe beendet sein. Der Eintritt ist frei