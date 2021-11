Schenkt Papenburgs David Schiller (weißes Trikot) den Werltern ein Tor ein?

Lars Schröer

Meppen. Spannungsgeladenes und richtungsweisendes Derby in der Nordstaffel der Landesliga. Am Sonntag (14 Uhr) empfängt der SC BW Papenburg Sparta Werlte. Der SV Holthausen Biene will gegen Mühlen die Meisterrunde perfekt machen.

SC BW Papenburg - Sparta Werlte (So., 14 Uhr): Ein Blick auf die Tabelle verdeutlicht die Brisanz des Derbys: Während Werlte mit 16 Punkten aus zwölf Spielen derzeit auf dem sechsten Platz weilt und damit in die Abstiegsrunde müsste, liegt