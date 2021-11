Starke Paraden im Tor der HSG Nordhorn-Lingen zeigt Torwart Jonas Maier.

Lingen. Zum Abschluss der englischen Woche tritt Handball-Zweitligist HSG Nordhorn-Lingen am Samstag um 19 Uhr beim Schlusslicht TuS Ferndorf an. Keine leichte Aufgabe, mahnt Trainer Daniel Kubes.

Das Zwei-Städte-Team hat einen Lauf, die vergangenen vier Spiele in Serie gewonnen und den unmittelbaren Anschluss an die beiden Aufstiegsränge hergestellt. Mit zwei Zählern Rückstand hinter Spitzenreiter VfL Gummersbach, der am 27. No