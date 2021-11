Volleyball: SC Spelle-Venhaus will in Braunschweig für Stimmung sorgen

Voll konzentriert will der SC Spelle-Venhaus Punkte in Braunschweig sammeln.

Lars Schröer

Lohne. In der Frauen-Volleyball-Regionalliga sind der SV Union Lohne sowie der SC Spelle-Venhaus an diesem Wochenende gefordert. Beide Teams wollen den Anschluss an die Tabellenspitze nicht verlieren.

Die Lohnerinnen haben bei ihrem dritten Heimspiel in dieser Saison ein schweres Los gezogen. Am Samstag um 16 Uhr erwarten sie den Oldenburger TB, der mit vier Siegen aus fünf Spielen auf Rang zwei liegt. Die Favoritenrolle nehmen von daher