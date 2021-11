Im Derby setzte sich Biene (in Blau) zuletzt in Lohne mit 3:0 durch. Foto: Picturepower

Werner Scholz

Meppen. Durch Spielausfälle geben die beiden Tabellen in der Fußball-Landesliga derzeit ein schiefes Bild ab. Begradigt werden soll es unter anderem am Mittwoch durch Nachholspiele, in denen Biene, Papenburg und Lohne gefordert sind.

Die Partie von Werlte in Firrel, die am vergangenen Sonntag dem Regen zum Opfer gefallen war, soll am 1. Dezember nachgeholt werden.SV Holthausen Biene – SV Falke Steinfeld (Mittwoch, 20 Uhr): Nach dem 3:0-Derbysieg in Lohne wolle