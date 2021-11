Volleyball: SC Spelle-Venhaus mit erster Niederlage in der Regionalliga

Einen ersten Dämpfer mussten die Volleyballerinnen vom SC Spelle-Vehaus hinnehmen.

Lars Schröer

Meppen. In den höherklassigen Volleyballligen stand für die Teams aus der Region nach langer Zeit ein großes Programm an. Während die Volleyballerinnen des SC Spelle-Venhaus ihre erste Saisonniederlage hinnehmen mussten, konnten Raspo Lathen und der FC Leschede in der Oberliga punkten.

Regionalliga, Frauen: In den ersten beiden Sätzen lieferten sich der SC Spelle-Venhaus und Gastgeber Tuspo Weende einen offenen Schlagabtausch. Zwar konnte sich Weende immer wieder einen Vorsprung herausspielen. Diesen konnten die Spellerin