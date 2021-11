Das Duell der C-Junioren entschied die zweite Mannschaft des JLZ Emsland (blaue Trikots) in Papenburg für sich. In dieser Szene grätscht JLZ-Kapitän Benjamin Klein gegen Jan Winsenborg. Foto: Dieter Kremer

Dieter Kremer

Meppen. Enttäuschungen haben die B- und C-Jugend-Fußballer des JLZ Emsland am Wochenende in der Regionalliga verkraften müssen. Keinen guten Ausgang nahmen in der Landesliga die Kreisderbys für Blau-Weiß Papenburg.

Regionalligen: In der allerletzten Minute rettete die B-Jugend des JLZ Emsland vor eigener Kulisse einen Zähler beim 1:1 gegen den JFV Nordwest. „In Summe ein eher schmeichelhafter Punkt für uns“, gestand Coach Lucas Beniermann. „Es war kei