Fehlt der HSG Nordhorn-Lingen Sonntag im Heimspiel gegen Rimpar: Dominik Kalafut (am Ball).

Picturepower

Nordhorn. Länderspielpause mit Folgen: Ein Handballer des Zweitligisten HSG Nordhorn-Lingen fehlt beim Heimspiel gegen DJK Rimpar am Sonntag um 17 Uhr im Euregium nach positivem Corona-Test

Robert Weber war nach dem Sieg in Dresden mit der österreichischen Nationalmannschaft unterwegs, Dominik Kalafut mit der slowakischen. In beiden Teams, so HSG-Coach Daniel Kubes, habe es „positiv getestete Fälle“ gegeben. Kalafut