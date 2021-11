Die Volleyballerinnen vom SC SPelle-Venhaus wollen weiterhin ungeschlagen bleiben.

Lars Schröer

Meppen. Im Duell der beiden ungeschlagenen Teams in der Regionalliga treffen die Volleyballerinnen vom SC Spelle-Venhaus auf Tuspo Weende. Für Trainer Stefan Jäger gibt es einen ganz besonderen Ansporn.

Regionalliga, Frauen: Drei Spiele, drei Siege - so lautet die Statistik vom SC Spelle-Venhaus sowie von Gastgeber Tuspo Weende. Beim Duell der beiden ungeschlagenen Teams in der Regionalliga geht es am Samstagabend (20 Uhr) somit um den Pla