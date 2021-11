Derby in der Landesliga: Biene stellt sich auf Kampfspiel in Lohne ein

Mit seiner Schnelligkeit will Bienes Steffen Schepers (in Blau) auch in Lohne seinen Gegenspielern enteilen.

Picturepower

Lohne. Ein Derby unter Flutlicht am Freitagabend: Es sind genau diese Spiele, die die Fußballerherzen höher schlagen lassen. Der SV Holthausen Biene will beim SV Union Lohne einen großen Schritt in Richtung Aufstiegsrunde machen. Anpfiff ist um 19.30.

"Solche Spiele sind immer etwas Besonderes und ein Highlight in der Saison", freut sich Biene-Coach Wolfgang Schütte. Diese Aussage unterstreicht auch Union-Coach Achim Evers. Für sein Team sei es nach zwei spielfreien Wochenende eh mal wie