Drei Teams aus der Region sind in den höheren Volleyballliegen gefordert.

Lars Schröer

Lohne. Nach dem letzten Derby-Heimsieg gegen den SV Wietmarschen treffen die Volleyballerinnen vom SV Union Lohne am Samstag (16 Uhr) in der Regionalliga erneut in heimischer Halle auf den VfL Lintorf. In der Landesliga starten zudem zwei emsländische Teams in die Saison.

Regionalliga, Frauen: Die Lohnerinnen wollen da anknüpfen, wo sie aufgehört haben. Zuletzt musste das Trainerduo Harald Nüsse und Martina Lambers allerdings mehrere krankheits- und verletzungsbedingte Absagen hinnehmen. Wie genau der Kader