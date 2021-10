1:4 – Bienes Landesligafußballer unterliegen auch in Schüttorf

Am Boden: Bienes Fußballer. Archivfoto: Dieter Kremer

Dieter Kremer

Schüttorf. Ihre gute Ausgangslage haben sich die Landesliga-Fußballer des SV Holthausen Biene am Sonntag beim Derby in Schüttorf endgültig verspielt.

Die Schütte-Elf verlor beim direkten Konkurrenten mit 1:4 und musste damit, nach dem 1:5 in Melle, die zweite Niederlage in Folge einstecken. „Sobald wir in Rückstand geraten, haben wir Probleme damit, dagegen zu halten und uns richtig zu s