HSG Nordhorn-Lingen gewinnt nächsten Handball-Krimi in Dresden

Mit zwei Treffern setzte Nils Torbrügge den Schlusspunkt in Dresden.

Archivfoto: Picturepower

Dresden. Zweitligist HSG Nordhorn-Lingen ist immer für einen Handballkrimi gut. Beim HC Elbflorenz setzte er sich in letzter Sekunde 27:26 (11:13) durch.

Das Team von Trainer Daniel Kubes feierte in einem engen und umkämpften Spiel beim HC Elbflorenz den zweiten Auswärtssieg. Entscheidende Faktoren in einer nervenaufreibenden Schlussphase in der Ballsportarena waren Jonas Maier und