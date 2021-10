Wer will mit den Stars von Werder Bremen in Lingen auflaufen?

Ailton wartet: Junge Kicker aus dem Emsland können mit der Traditionsmannschaft von Werder Bremen beim Budenzauber der Fußballlegenden in Lingen auflaufen.

Picturepower

Lingen. Am 12. November findet in Lingen der Budenzauber Emsland statt. Die Emslandsportredaktion der Lingener Tagespost, Meppener Tagespost und Ems-Zeitung bietet jungen Kickern die Chance, mit den Werder-Stars aufzulaufen.

In der Emslandarena treten sechs Traditionsmannschaften an: SV Meppen, Werder Bremen, Bayer 04 Leverkusen, VfL Bochum, FC St. Pauli und der VfL Osnabrück. Gespielt wird zunächst in zwei Gruppen. Die Auslosung findet noch statt. Beginn ist u