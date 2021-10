SC Spelle-Venhaus will wichtige Punkte für die Meisterrunde

Wichtige Punkte sammeln will der SC Spelle-Venhaus mit Jan-Luca Ahillen.

Picturepower

Spelle. Der Blick auf die Tabelle macht es deutlich: Der emsländische Fußball-Oberligist SC Spelle-Venhaus kämpft Sonntag ab 15 Uhr gegen den Rotenburger SV um wichtige Punkte.

Das weiß auch Trainer Hanjo Vocks. Denn die Emsländer belegen mit 15 Punkten genau den fünften Platz in der Tabelle, der am Ende der Qualifikationsrunde die Berechtigung zum Start in der Meisterrunde bedeutet. Der Vierte aus Bersenbrück w