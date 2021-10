HSG Nordhorn-Lingen am Freitag bei den Eulen Ludwigshafen gefordert

Gut in Form sind Luca de Boer und Co. Foto: Lars Schröer

Lars Schröer

Lingen. Den Flow bzw. das Momentum behalten – mit diesem Ziel gehen die Handballer der HSG Nordhorn-Lingen in der 2. Bundesliga ihre nächste Aufgabe an. Sie stellt sich am Freitag (19.30 Uhr) bei den Eulen Ludwigshafen.

Das letzte Spiel: Nach einem Drei-Tore-Rückstand zur Pause siegte die HSG Nordhorn-Lingen in der Emslandarena Lingen noch mit einem Drei-Tore-Vorsprung gegen den HSC Coburg (29:26). Was für HSG-Keeper Björn Buhrmester auch eine gewisse Qual