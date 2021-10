Anna-Lena Antons (in Rot) boxte gegen Amira Steffens. Foto: Heiner Lohmann

Heiner Lohmann

Papenburg. Sportlich und finanziell nicht ausgezahlt haben sich für den TV Papenburg die Landesmeisterschaften im Boxen. TV-Präsident Bernd Brand erklärt, welche Hindernisse sein Verein bewältigen musste.

Zum Sportlichen: Drei emsländische Boxerinnen und Boxer traten am vergangenen Samstag in der Turnhalle in der Kleiststraße zu ihren Kämpfen an, dreimal verließen sie den Ring als Verlierer. In Papenburg fand die Endrunde der Jugend sowie de