Konnte doch spielen: Jan-Christian Meier (rechts, Foto vom Spiel bei Germania Leer). Foto: Dieter Kremer

Dieter Kremer

Wilhelmshaven. Kräftig am Sieg gerochen, aber am Ende als 3:4-Verlierer den Platz verlassen: So lässt sich der Auftritt von Fußball-Landesligist SV Sparta Werlte am Freitagabend beim WSC Frisia Wilhelmshaven zusammenfassen.

Wie vor zwei Wochen beim 2:2 gegen den VfL Wildeshausen gab Werlte eine Zwei-Tore-Führung aus der Hand. Zur Pause stand es so wie im Hinspiel nach 90 Minuten. Werlte führte mit 3:1. Für das Führungstor sorgte Jannik Hoormann in der vierten