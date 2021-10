Philipp Elfert brachte den SC Spelle-Venhaus beim VfL Oldenburg mit 2:1 in Führung.

Archivfoto: Picturepower

Oldenburg. Fußball-Oberligist SC Spelle-Venhaus hat beim 2:2 (2:2) beim VfL Oldenburg einen Punkt entführt. Den Zähler rettete Bernd Düker.

Die Emsländer fanden in Oldenburg gut in in die Partie. Trainer Hanjo Vocks hatte im Vergleich zur Startelf beim Spiel in Bersenbrück auf mehreren Positionen umgestellt. Der 19-jährige, vom VfL Osnabrück gekommene, Jonas Tepper feie