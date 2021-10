Niedersachsens beste Boxer steigen in Papenburg in den Ring

Papenburg ist als Box-Standort bekannt. Foto: Dieter Kremer

Papenburg. In Papenburg fliegen am Wochenende wieder die Fäuste: Am Samstag steigen ab 17.30 Uhr Boxtalente aus ganz Niedersachsen in der Kanalstadt bei den Landesmeisterschaften in den Ring. Auch Emsländer stellen sich.

An diesem Tag wird die Endrunde der Jugend sowie der Männer und Frauen ausgetragen. 31 Vereine reisen aus Niedersachsen an, unter anderem der VfB Oldenburg, BSK Seelze und Raspo Osnabrück mit seinem erfolgreichen Boxer Danny Klos (Gewichtsk