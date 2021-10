So erging es Ex-Spieler Marco Nakelski bei der Rückkehr zu Blau-Weiß

Kehrte mit seinem neuen Verein zu seinem alten zurück: Marco Nakelski. Foto: Dieter Kremer

Dieter Kremer

Papenburg. Fast sein gesamtes Fußballerleben verbrachte Marco Nakelski beim SC Blau-Weiß Papenburg. Nachdem der 28-Jährige nun mit seinem neuen Verein in Papenburg gespielt hat, spricht er über seine Gefühlswelt.

Die Emslandsportredaktion hat Marco Nakelski, der am vergangenen Freitag in der Landesliga mit seinem jetzigen Klub VfL Wittekind Wildeshausen mit 0:3 in Papenburg verlor, mit fünf Thesen konfrontiert. Sie befassen sich damit, wie