Trotz aller Anstrengung vergeht Jakob Schwering das Lachen nicht.

Schwering

Meppen. 235 Kilometer über vier Alpenpässe mit insgesamt 5609 Höhenmetern - der Ötztaler Radmarathon ist die Weltmeisterschaft für Amateur-Radsportler. Der 18-jährige Meppener Jakob Schwering war in diesem Jahr dabei - als zweitjüngster Teilnehmer und mit vier Titanplatten im Kopf.

Am Morgen des Events klingelt der Hotel-Wecker des Schülers der BBS in Meppen um 4.45 Uhr. Die Außentemperatur liegt am Start- und Zielort Sölden bei zwei Grad. Noch leicht verschlafen aber hochmotiviert zieht sich Schwering seine Rennklamo