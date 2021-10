1900 Zuschauer sind bei Spielen der HSG Nordhorn-Lingen in der Emslandarena zugelassen.

Lingen. Handball-Zweitligist HSG Nordhorn-Lingen setzt bei Heimspielen weiter auf die 3G-Regel. Geimpfte, Getestete und Genesene dürfen in die Emslandarena und ins Euregium.

Der Kartenvorverkauf für das Spiel gegen HSC Coburg am Samstag um 19.30 Uhr in Lingen hat begonnen. In der Emslandarena sind 1900 Zuschauer zugelassen. Tickets gibt es in der HSG-Geschäftsstelle in Nordhorn oder über die Homepage des Verein