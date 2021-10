Verletzt am Boden in Bersenbrück: Spelles Stürmer Sascha Wald.

Rolf Kamper

Spelle. „Das haut einem schon den Boden unter den Füßen weg.“ Sascha Wald, verletzter Stürmer vom SC Spelle-Venhaus, weiß nicht, wie seine Karriere weitergeht.

Der 31-Jährige, der über den SV Holthausen Biene und den SV Meppen 2013 zum SC Spelle-Venhaus gekommen ist, hat sich beim Punktspiel des Oberligisten in Bersenbrück schwer am rechten Knie verletzt. Er wurde zunächst in Krankenhaus in A