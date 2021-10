Emsländische Top-Schwimmer bei den Bezirksmeisterschaften im Osnabrücker Nettebad (v.l.): Marius Hollen (SV Haren), Nicole Heidemann (TV Meppen), Sarah Deters (Haselünner SV) und Jan Fährmann vom SV Sigiltra Sögel.

Klaus Hüsing

Osnabrück. Auf der zu dieser Jahreszeit ungewohnten 50-m-Langbahn des Osnabrücker Nettebades sind Nicole Heidemann (TV Meppen) und Jan Fährmann (SV Sigiltra Sögel) die herausragenden emsländischen Schwimmer bei den Bezirksmeisterschaften gewesen.

Mit drei offenen Meistertiteln über 50 m, 100 m und 200 m Brust stach Heidemann in Osnabrück hervor. Über die Sprintstrecke schlug die bereits 39-jährige Sparkassenkauffrau überlegen in 33,65 Sekunden an und kassierte mit 666 Punkten nach d