Sascha Wald (l.) droht eine längere Pause.

Picturepower

Bersenbrück. Das sah gar nicht gut aus: Bei der 0:3-Niederlage von Fußball-Oberligist SC Spelle-Venhaus beim TuS Bersenbrück musste Mittelstürmer Sascha Wald mit der Trage vom Platz transportiert werden. Er war zuvor mit dem Knie weggeknickt.

"So wie es passiert ist, und so wie er reagiert hat, lässt es nichts Gutes hoffen", analysierte SCSV-Trainer Hanjo Vocks die Situation in der 64. Minute. "Das ist letztlich der GAU heute, dass das auch noch passiert ist.""Es hat im Knie gek