Landesliga: SV Holthausen Biene will Hinspielergebnis "revidieren"

Dennis Tengen (am Ball) hat in der Hinrunde beim SV Holthausen Biene überzeugt.

Henning Harlacher

Biene. Mit einem Heimsieg im Topspiel der Südstaffel der Fußball-Landesliga am Samstag (15 Uhr) könnte der SV Holthausen Biene gegen SV Bad Rothenfelde einen großen Schritt in Richtung Aufstiegsrunde machen. An das Hinspiel hat Biene-Trainer Wolfgang Schütte allerdings schlechte Erinnerungen.

"Wenn ich an das 1:4 zurückdenke, bin ich immer noch verärgert. Wir haben etwas gut zu machen. Vom Spielverlauf war das Ergebnis am Ende zu hoch, aber das müssen wir mit einem Dreier revidieren", erklärt Schütte.