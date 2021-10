Nach dem Auftaktsieg soll es für die Volleyballerinnen des SC Spelle-Venhaus erfolgreich weitergehen.

SC Spelle-Venhaus

Spelle. Nach langer Durstrecke steht für die Volleyballerinnen des SC Spelle-Venhaus am Samstag (20 Uhr) das erste Heimspiel in der Regionalliga an. Einen Tag später folgt die Endrunde im NWVV-Pokal.

Kaum konnte der erste Sieg im ersten Spiel in Langenhagen eingefahren werden, steht für das Team um Coach Stefan Jäger ein Mammutprogramm auf dem Plan. Am Samstag trifft der SCSV zunächst auf den VfL Lintorf.Sarah Feldkämper und Jana Holtel