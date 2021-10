Auf dem Sportgelände in Spelle kam es zu dem Vorfall. Symbolbild: Dieter Kremer

Dieter Kremer

Spelle. Zu einer rassistischen Äußerung ist es in der Fußball-Bezirksliga gekommen: In der zweiten Halbzeit des Heimspiels der U23 des SC Spelle-Venhaus gegen Eintracht Nordhorn (0:2) gab es am Sonntag den Vorfall, der Konsequenzen hatte.

Nach einem Foul eines Nordhorner Spielers gab es von der Tribüne aus einen Spruch eines Speller Zuschauers gegen Eintracht Akteur Kawa Acar. Was genau gesagt wurde, ist unklar. Ganz klar dagegen ist die Haltung der Speller Verantwortlichen: