HSG-Debüt in Hamm: Maier hat schöne Erinnerungen an Gegner

So jubeln will die HSG Nordhorn-Lingen auch in Hamm. Foto: Doris Leißing

Doris Leißing

Lingen. Wenn Jonas Maier am Sonnabend beim ASV Hamm-Westfalen das erste Mal ins Trikot der HSG Nordhorn-Lingen schlüpft (19.15 Uhr, Westpress-Arena), dann werden die Gedanken des Torhüters womöglich noch mal kurz abschweifen.

In die Spur gefunden haben die Handballer von Zweitligist HSG Nordhorn-Lingen nach ihrem Fehlstart an der Ostsee. Am Samstag steht die Auswärtspartie beim ASV Hamm-Westfalen an. „Das wird sicher kein Zuckerschlecken“, ahnt HSG-Rückraumspiel