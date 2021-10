Im zweiten Heimspiel wollen Sven Suton (Mitte) und Alexander Kohl (wird gehalten) den ersten Sieg. Foto: Dieter Kremer

Dieter Kremer

Meppen. Warten auf den ersten Sieg in der Handball-Oberliga: Im Heimspiel gegen die HSG Delmenhorst nehmen die Männer des TuS Haren den nächsten Anlauf. Ein ehemaliger Erstligaspieler soll sein Debüt feiern.

Oberliga, Herren: Der zweite Auftritt vor heimischer Kulisse wird am Samstag um 18 Uhr in der Halle an der Jahnstraße angepfiffen. Nach zwei unglücklichen Niederlagen werde es nun Zeit, die ersten beiden Punkte in Haren zu behalten, zeigte