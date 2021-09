Rettungsschwimmen: So gewann Arne Möller vier EM-Bronzemedaillen

Arne Möller (r.) kämpft mit Teamkollege Luca Hillen um wichtige Punkte.

Steph Dittschar

Castellón de la Plana. Rettungsschwimmer aus 15 Nationen haben bei der Europameisterschaft in Castellón de la Plana (Spanien) um die Titelehren gekämpft. Der Emsbürener Arne Möller kehrte mit vier Bronzemedaillen zurück.

Über 20 Starts in unterschiedlichen Disziplinen absolvierte Möller innerhalb von sechs Tagen im Schwimmbad und am Strand. Neben einem dritten Platz im Brandungsschwimmen (Surf Race) konnte er mit der DLRG-Nationalmannschaft noch in den Mann