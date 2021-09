Durststrecke überwunden: Nicole Heidemann katapultiert sich bei der Kurzbahn-DM über 50 Meter Brust in die nationale Spitze,

Mirko Seifert

Meppen. Bei den Deutschen Kurzbahnmeisterschaften holte sich Schwimmerin Nicole Heidemann vom TV Meppen überraschend die Bronzemedaille über 50 m Brust.

Nach fast zwei Jahren Durststrecke durch Krankheit und Corona katapultierte sich die 39-jährige Heidemann wieder in die absolute deutsche Spitze. „Das hätte ich so nicht gedacht, dass ich nach all den Problemen wieder drittschnellste Sprint