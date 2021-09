David Schiller (Mitte) fährt am Freitag mit Blau-Weiß Papenburg nach Firrel. Foto: Lars Schröer

Lars Schröer

Papenburg. Dranbleiben an den vorderen Plätzen will Fußball-Landesligist SC Blau-Weiß Papenburg am Freitag (20 Uhr) beim Tabellenletzten Grün-Weiß Firrel, der nach sechs Partien noch auf sein erstes Erfolgserlebnis wartet.

Alle Spiele verloren sowie mit Abstand die meisten Gegentore kassiert und die wenigsten Treffer erzielt – Firrel ist bislang nur ein Punktelieferant. Die Gründe für den Fehlstart könne er nicht beurteilen, sagt BW-Trainer Alfons „Alo“ Weust