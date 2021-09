Das Emsland Speedway Team Dohren hat die Meisterschaft in der Liga Nord gewonnen..

Daniel Sievers

Moorwinkelsdamm. Das Emsland Speedway Team Dohren hat eine starke Saison mit dem Gewinn der Meisterschaft in der Speedway Liga Nord gekrönt. Überschattet wurde das letzten Rennen von einem schweren Sturz.

Nach den Siegen in Nordhastedt und beim Heimrennen in Dohren folgte ein zweiter Platz in Teterow, sodass die Mannschaft um Kapitän Jörg Tebbe als Tabellenführer in das letzte Rennen in Moorwinkelsdamm startete. Hier entschieden di