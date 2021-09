Speedwayprofi Kai Huckenbeck will sich seinen Traum erfüllen

Eine Top-Saison fährt der Werlter Speedwayprofi Kai Huckenbeck. Er startet am 9. Oktober auf dem Dohrener Eichenring.

Daniel Sievers

Werlte. Der Werlter Speedwayprofi Kai Huckenbeck fährt die beste Saison seines Lebens. Der 28-Jährige Emsländer ist national und international erfolgreich.

Mit neu aufgestelltem Renn- und Betreuerteam war Kai Huckenbeck sofort voll da, als die Saison wegen Corona mit Verspätung begann. Er gefiel in allen Wettbewerben und Serien durch konstant starke Leistungen. Am 9. Oktober will er