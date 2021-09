Von Heinz-Gerd Evers (2.v.l.) und Hermann Wilkens (r.) ausgezeichnet (v.l.): Michael Feldker, Theo Südkamp, Monika Lammers, Hermann-Josef Tangen und Heinz Hartkens. Foto: Dieter Kremer

Haren. Nicht nur der Vorsitzende wurde beim Kreisfußballtag neu gewählt. Auch im Vorstand und in den Ausschüssen gibt es neue Gesichter. Daneben standen am Montag in Haren zahlreiche Ehrungen auf der Tagesordnung.

Den Geschäftsführenden Vorstand bilden ab sofort Heinz-Gerd Evers (neuer Vorsitzender), Carsten Francke (neuer Stellvertreter und Kreisehrenamtsbeauftragter), Reinhard Deermann (neuer Stellvertreter), Susanne Krieger (Schatzmeisterin) und