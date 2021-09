Duell zwischen den C-Junioren des VfL Osnabrück und JLZ Emsland. Das JLZ liegt Hubert Börger sehr am Herzen. Foto: Dieter Kremer

Dieter Kremer

Haren. Zwölf Jahre lang war Hubert Börger der vorderste Mann im Fußballkreis Emsland. Was ist sein Vermächtnis? Der emsländische Fußball sei unter ihm besser geworden, sagt Börger selbst. Doch zu wenige Talente würden beim SV Meppen landen.

Das Vermächtnis: Die Klasse des Fußballs sei durch das Jugendleistungszentrum Emsland gestiegen, betonte Börger am Montag beim Kreisfußballtag in Haren, bei dem er den Vorsitz an Heinz-Gerd Evers abgab. „Wenn man schaut, wo die Ju